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МВД обратится в ВСП из-за восстановления Сергея Бочковского в должности председателя ГСЧС

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как сообщалось, увольнение председателя ГСЧС Сергея Бочковского признано Окружным административным Киева незаконным.

В связи с этим Министерство внутренних дел Украины высказало свою позицию, опубликованную на сайте.

МВД напоминает, что против г-на Бочковского также ведется уголовное производство. Обвинительный акт в уголовном производстве №12015000000000159 направлен в суд по подозрению Сергея Бочковского в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 368, частью 3 статьи 15, частью 4 статьи 27, частью 4 статьи 368 «Получение неправомерной выгоды должностным лицом»; частью 2 статьи 28, частью 4 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением»; частью 1 статьи 366 «Служебный подлог» УК Украины. Судебное разбирательство указанного уголовного производства пока продолжается.

«Расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полно, всесторонне и объективно», — уточняют в сообщении.

Отмечается, что решение административного суда о восстановлении в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке.

В то же время на действия судей Окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

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