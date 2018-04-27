Руководитель аппарата горсуда на Днепропетровщине попался на получении 15 тыс. грн взятки — СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции разоблачили на взятке руководителя аппарата одного из городских судов Днепропетровской области и его сообщника. Об этом информирует «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник требовал через посредника 15 тысяч гривен от жителя области за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Правоохранители «взяли» сообщника после получения всей суммы неправомерной выгоды, затем в служебном кабинете задержали руководителя аппарата суда.
В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.
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