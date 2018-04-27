Судья Апелляционного суда Киевщины временно отстранена по жалобе народного депутата С.Каплина

Судья апелляционного суда Киевской области Нина Игнатченко временно, сроком на один месяц, отстранена от правосудия, сообщает портал «Судебная власть Украины».
Докладчик – член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк проинформировал, что в Высший совет правосудия 22 марта 2018 года поступило представление Второй Дисциплинарной палаты ВСП о временном отстранении указанной судьи на основании части первой статьи 68 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».
Дисциплинарное дело в отношении судьи открыто по дисциплинарной жалобе народного депутата Украины Сергея Каплина от 2 февраля 2018 года относительно неправомерных, по его мнению, действий этой судьи при рассмотрении гражданского дела по иску группы лиц к Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения о признании противоправным и отмене приказа.
В жалобе Сергей Каплин отмечал, что 1 февраля 2017 года в первой половине дня, до начала судебного заседания по указанному делу, ему на мобильный телефон позвонила судья Нина Игнатченко, которая во время разговора пыталась повлиять на него с целью недопущения его к участию по делу как представителя третьего лица – профессионального союза Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, мотивируя это тем, что указанная профессиональный союз не является стороной по делу. По мнению автора жалобы, таким образом судья фактически озвучила свое отношение к делу, что является недопустимым.
Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 5 февраля 2018 года судья привлечена к дисциплинарной ответственности на основании пункта 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Было применено к дисциплинарное взыскание в виде подачи представления о временном отстранении от правосудия на один месяц с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам соблюдения судейской этики и стандартов поведения и последующей квалификационной оценкой для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.
Высший совет правосудия представление Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия удовлетворил
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