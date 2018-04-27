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Судья Апелляционного суда Киевщины временно отстранена по жалобе народного депутата С.Каплина

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Судья апелляционного суда Киевской области Нина Игнатченко временно, сроком на один месяц, отстранена от правосудия, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Докладчик – член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк проинформировал, что в Высший совет правосудия 22 марта 2018 года поступило представление Второй Дисциплинарной палаты ВСП о временном отстранении указанной судьи на основании части первой статьи 68 Закона Украины «О Высшем совете правосудия».

Дисциплинарное дело в отношении судьи открыто по дисциплинарной жалобе народного депутата Украины Сергея Каплина от 2 февраля 2018 года относительно неправомерных, по его мнению, действий этой судьи при рассмотрении гражданского дела по иску группы лиц к Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения о признании противоправным и отмене приказа.

В жалобе Сергей Каплин отмечал, что 1 февраля 2017 года в первой половине дня, до начала судебного заседания по указанному делу, ему на мобильный телефон позвонила судья Нина Игнатченко, которая во время разговора пыталась повлиять на него с целью недопущения его к участию по делу как представителя третьего лица – профессионального союза Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, мотивируя это тем, что указанная профессиональный союз не является стороной по делу. По мнению автора жалобы, таким образом судья фактически озвучила свое отношение к делу, что является недопустимым.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 5 февраля 2018 года судья привлечена к дисциплинарной ответственности на основании пункта 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Было применено к дисциплинарное взыскание в виде подачи представления о временном отстранении от правосудия на один месяц с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам соблюдения судейской этики и стандартов поведения и последующей квалификационной оценкой для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Высший совет правосудия представление Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия удовлетворил

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