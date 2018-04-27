Сегодня 27 апреля 2018 года, 14:32

Закон о всеукраинском референдуме признан неконституционным

Конституционное представление подали 57 народных депутатов Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) признал закон о всеукраинском референдуме не соответствующим Конституции. Об этом сообщил судья КСУ Василий Лемак, который выступил докладчиком по этому делу, передает «День» со ссылкой на «РБК-Украина».

«Конституционный суд Украины принял решение, автором которого я был и в отношении которого глубоко убежден в его важности для Украины. Доволен тем, что решение принято единогласно всеми присутствующими судьями... Дело не в конкретном законе, признанном неконституционным. Дело в ряде юридических позиций КСУ , которые делают невозможным подобное», — объяснил г-н Лемак.

Отметим, что в соответствии с повесткой дня на 26 апреля 2018 года накануне на закрытой части пленарного заседания Конституционный суд рассматривал дело по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Закона «О всеукраинском референдуме».

Напомним: КСУ начал рассматривать закон о референдуме в марте 2016 года. По мнению парламентариев, Верховная рада Украины во время принятия закона осенью 2012 года превысила свои полномочия, поскольку обычным законом установила новый порядок изменения Конституции.