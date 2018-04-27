Сегодня 27 апреля 2018 года, 17:57

«Стоит ожидать активного применения встречного обеспечения» — Александр Шкелебей (ESQUIRES)

Одной из новелл нового процессуального законодательства стало детальное регламентирование института встречного обеспечения — гарантии возмещения возможных убытков ответчика, которые могут быть нанесены применением мер обеспечения иска.

Александр Шкелебей, управляющий партнер ESQUIRES, рассказал, что встречное обеспечение должно противодействовать недобросовестным действиям истцов и злоупотреблениям правом на обеспечение иска. А анализируя первую практику применения новых положений ГПК и ХПК, г-н Шкелебей отмечает, что распространенной практикой является возврат заявлений об обеспечении иска в случае отсутствия в них предложения заявителя по встречному обеспечению. Причем «отсутствием» могут признаваться как формальные обоснования, что обеспечительные меры не будут иметь негативных последствий для ответчика, так и декларирование готовности истца предоставить любое определенное судом обоснование. В то же время на уровне судов апелляционной инстанции, по его мнению, пока преждевременно говорить о единстве практики, хотя и прослеживается тенденция к расширенному толкованию.

«Апелляционный суд Киевской области пришел к выводу, что отсутствие в заявлении об обеспечении иска предложения заявителя по встречному обеспечению и нерешение судом вопроса встречного обеспечения не служат основаниями для отмены определения суда об обеспечении иска, поскольку не лишают сторону права ходатайствовать о таком встречном обеспечении отдельно в установленном законом порядке. Коллегия судей Апелляционного суда Николаевской области считает, что отсутствие в заявлении об обеспечении иска предложения заявителя по встречному обеспечению, которого от него суд не требовал, само по себе не является достаточным основанием для отказа в обеспечении иска и не лишает лицо, которое может получить статус участника дела, права на подачу соответствующего ходатайства о встречном обеспечении. С другой стороны, Апелляционный суд Полтавской области, отменяя постановление местного общего суда об обеспечении иска, в том числе сослался на отсутствие предложений заявителя по встречному обеспечению. А Апелляционный суд Тернопольской области оставил в силе решение районного суда, отклонившего заявление о применении обеспечительных мер в том числе из-за непредоставления предложений по встречному обеспечению», — рассказал управляющий партнер ESQUIRES.

Больше о сложностях применения встречного обеспечения, рисках и вариантах их решения читайте в интервью Александра Шкелебея («Юридическая практика» №17 от 24 апреля 2018 года).