Сегодня 27 апреля 2018 года, 12:50

«Единственным способом надлежащего фиксирования провокации является проведение негласных следственных действий» — детектив НАБУ

Артем Крикун-Труш, старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, выступил в Legal High School с открытой лекцией «Вопросы провокации в расследовании коррупционных правонарушений.

Отметив, что каждое расследуемое дело уникальное, лектор подчеркнул, что невозможно разработать и зафиксировать единые критерии установления факта совершения провокации. В качестве примера он обратился к практике Евросуда, который при рассмотрении дел одного и того же заявителя — гражданина Литвы — принял диаметрально противоположные решения, установив в одном случае факт провокации, а во втором — нет. Лектор также привел примеры других решений Евросуда, в которых изложены правовые позиции относительно провокации.

«Единственным способом надлежащего фиксирования провокации является проведение негласных следственных действий», — подчеркнул старший детектив НАБУ. Он также прокомментировал практические аспекты квалификации провокации, документирования и проведения расследования, обратив внимание в том числе на нюансы работы адвоката в данной категории дел.