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О формировании доказательств нарушений прав ИС в Интернете рассказал Ю.Каргаполов, директор Консорциума «Украинский центр поддержки номеров и адресов»

О формировании доказательств нарушений прав интеллектуальной собственности в сети интернет слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Юрий Каргаполов, директор Консорциума «Украинский центр поддержки номеров и адресов» (УЦПНА).

Лектор проанализировал систему доменных имен, в которой выше всего стоит точка, далее идут родовые доменные имена (com, net и т.д.), имена, обозначающие страну (ua, cc, pl), и отдельный инфраструктурный домен arpa. На примере нашей страны лектор объяснил, что есть домены второго уровня, отражающие определенный функционал (gov, org), а также существует географическое распределение доменов по городам и областям. А дальше появляется отдельное поле третьего уровня, где в Украине можно эти имена регистрировать. Например, полное доменное имя court.gov.ua.

Юрий Каргаполов отметил, что доменные имена можно регистрировать и на втором уровне, но такая возможность предоставлена только владельцам торговых марок. Кроме того, есть ряд названий, которые нельзя просто так зарегистрировать, поскольку права на такие названия принадлежат конкретным субъектам (к примеру, название определенного сельского совета). Для такой регистрации необходимо приложить к документам для регистрации письмо от указанного органа.

Лектор подробно разъяснил процедуру регистрации домена, отметив, что регистрант может предоставить соответствующие данные, необходимые для регистрации, двум субъектам — регистратору или реселлеру, у которого есть соответствующий договор с регистратором. Необходимым этапом является проверка относительно того, свободен ли указанный домен, может ли регистрант зарегистрировать домен именно у этого регистратора, то есть имеет ли последний право регистрировать именно такие домены и вообще имеет ли он право регистрировать. Регистратор направляет данные в реестр, и в случае положительного результата осуществляется запись в реестре, после чего регистратор отправляет свидетельство о владении данным доменом регистранту.

В связи с большим количеством субъектов, осуществляющих определенную деятельность в интернете, процесс определения надлежащего ответчика в случае правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, совершенных в сети интернет, представляется достаточно сложным. Так, управление доменом после его регистрации осуществляет регистрант, однако не во всех случаях он виновен в совершении на данном домене правонарушений.

После получения документа о регистрации создается учетная запись, и владелец аккаунта может публиковать информацию, корректировать ее, удалять с сайта и т.д.

По словам лектора, существуют различные виды и различные политики раскрытия информации в интернете. Так, в отношении домена укр действует строгое правило: для юрлиц информация может быть как открытой, так и закрытой, а что касается физических лиц, то информация открыта всегда. Но существуют и очень интересные домены, например сс, где всегда все данные скрыты.

Юрий Каргаполов рассказал также о таких видах обмана в сети, как DNS-спуфинг, замена информации в доменном имени и махинации с хостингом. В последнем случае был приведен пример сложности выявления надлежащего ответчика, когда на одном сервере располагается хостинг нескольких сайтов. В такой ситуации следует искать владельца сайта, обращаясь в ту юрисдикцию, где находится последний адрес владельца, обнаруженный на сайте. Но если при сравнении скорости и расстояния выяснится, что обмен информацией осуществляется слишком быстро для конкретного расстояния, для установления владельца сайта необходимо обращаться в юрисдикцию нашей страны.