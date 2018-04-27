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НБУ готовит новые способы безналичных платежей

27 апреля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

В последние годы в Украине наблюдается стабильный рост объемов и доли безналичных операций, однако их активное развитие сдерживает недостаточно развитая платежная инфраструктура. Об этом заявила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Васильева, передает «БизнесЦензор» со ссылкой на сообщение НБУ.

«Доля безналичных операций с использованием платежных карт за последние три года увеличилась на 14 процентных пунктов и на конец 2017 года составила 39,3%. Количество торговых терминалов в Украине с начала 2015 года выросло на 30%. По результатам прошлого года их количество на 1 млн населения достигло 6 тыс. штук, но в европейских странах этот показатель в несколько раз больше», — сказала г-жа Васильева.

Она добавила, что в направлении количественного и качественного обеспечения увеличения сети приема платежных карточек НБУ конструктивно сотрудничает с Министерством экономического развития и торговли Украины.

Так, сейчас в сотрудничестве с Министерством ведется работа над поэтапным введением в течение 2019-2020 годов требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары или оказанные услуги.

«НБУ, понимая стремительное развитие инноваций в платежной сфере, поддерживает необходимость расширения перечня платежных устройств и сервисов для возможности осуществления безналичной оплаты пользователями, используя не только физический платежный терминал», — подчеркнули в Национальном банке.

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