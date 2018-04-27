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Закарпатье: в кабинете председателя суда устанавливали «прослушку»

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Председателем суда выявлен факт проникновения неизвестных лиц в Ужгородский горрайонный суд. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Просмотрев видео с камер внутреннего наблюдения учреждения, имеющих функцию ночного видения, работники суда установили, что в нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках зашли в помещение учреждения. По ходу следования в кабинет председателя суда они закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом.

В суде предполагают, что проникновение лиц произошло по предварительному сговору с сотрудниками Национальной гвардии Украины, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. Следы взлома не обнаружены.

Сразу после установления факта пребывания посторонних лиц в здании глава суда Виктор Данко обратился в правоохранительные органы. Следственно-оперативная группа обнаружила в рабочем кабинете Виктора Данка техническое устройство негласного получения информации — «прослушку», вмонтированную в розетку.

Выяснять, каким образом лица попали в круглосуточно охраняемое нацгвардейцами здание, кем инициировано установление камер и кто является непосредственным исполнителем задачи, придется СБУ.

Более того, в кабинете Виктора Данко находятся материалы судебных дел, в том числе содержащие секретную информацию и частные данные участников дела.

«Также сообщаем, что подобное негласное вмешательство в деятельность судьи посягает на независимость конкретного представителя Фемиды и на самостоятельность судебной власти в целом!» — резюмируется в сообщении.

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