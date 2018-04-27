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В Минюсте думают над введением процедуры медиации в исполнительном производстве

27 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Министерстве юстиции Украины состоялся круглый стол на тему «Медиация в исполнительном производстве: новые вызовы и направления реализации», организованный совместно с Программой Агентства США по международному развитию (USAID) «Новое правосудие», передает сайт Минюста. В мероприятии приняли участие судьи, представители органов системы правосудия, международного сообщества, государственные и частные исполнители, ученые, медиаторы и эксперты.

По словам заместителя министра юстиции Светланы Глущенко, желание организовать широкую дискуссию возникло из-за необходимости обсудить нынешние проблемы в области принудительного исполнения для наработки и внесения конструктивных предложений по законодательным изменениям и организационным мероприятиям в этой сфере.

По словам заместителя министра, на Коллегии Министерства юстиции был утвержден Паспорт реформы системы исполнения судебных решений, в котором вопросы медиации заложены в первую стратегическую цель, связанную с созданием мотивации для добровольного исполнения судебных решений и развитием передовых норм, касающихся медиационной процедуры переговоров.

«Имея такие приоритеты, которые сегодня уже утверждены в Паспорте реформы, мы определили цели нашего мероприятия — обсуждение проблем внедрения и применения медиации в исполнительном производстве, ознакомление с международным опытом функционирования института медиации и в конечном итоге выработка концепции будущей правовой нормы, в соответствии к которой этот институт можно будет вводить в нашей правовой системе», — отметила Светлана Глущенко.

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