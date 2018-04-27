У Антимонопольного комитета возникли вопросы к проекту Monobank — СМИ

Антимонопольный комитет направил запрос в «Универсал банк» относительно проекта Monobank.
Об этом сообщил один из создателей Monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.
«Они «озабочены» нулевыми тарифами за p2p-переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную экономическую конкуренцию», — написал он.
Как известно, p2p-платеж — это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.
Представитель АМКУ Анна Артеменко в комментарии под постом отметила, что требования были направлены 51 банку, в том числе всем государственным банкам и банкам с государственной долей.
«Это комплексное исследование, направленное в том числе на изучение вопросов, наблюдается ущемление прав потребителей, которые платят комиссию при переводах», — написала она.
«Исследование также касается вопроса, могут ли банки со значительной долей на рынке диктовать свои правила игры», — отметила г-жа Артеменко.
Она добавила, что Антимонопольный комитет «интересует не вопрос ценообразования, а сам тариф для проведения сравнительного анализа».
В АМКУ отметили, что соответствующие обращения по этому исследованию были направлены не только участникам рынка, но и профильным общественным организациям.
Monobank — это первый проект Fintech Band, который запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после того, как ушли из «Приватбанка».
Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект будет запущен и в iBox Bank.
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