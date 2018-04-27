Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 апреля 2018 года, 11:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

У Антимонопольного комитета возникли вопросы к проекту Monobank — СМИ

27 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

Антимонопольный комитет направил запрос в «Универсал банк» относительно проекта Monobank.

Об этом сообщил один из создателей Monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

«Они «озабочены» нулевыми тарифами за p2p-переводы между картами и сомневаются, что это создает нормальную экономическую конкуренцию», — написал он.

Как известно, p2p-платеж — это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.

Представитель АМКУ Анна Артеменко в комментарии под постом отметила, что требования были направлены 51 банку, в том числе всем государственным банкам и банкам с государственной долей.

«Это комплексное исследование, направленное в том числе на изучение вопросов, наблюдается ущемление прав потребителей, которые платят комиссию при переводах», — написала она.

«Исследование также касается вопроса, могут ли банки со значительной долей на рынке диктовать свои правила игры», — отметила г-жа Артеменко.

Она добавила, что Антимонопольный комитет «интересует не вопрос ценообразования, а сам тариф для проведения сравнительного анализа».

В АМКУ отметили, что соответствующие обращения по этому исследованию были направлены не только участникам рынка, но и профильным общественным организациям.

Monobank — это первый проект Fintech Band, который запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после того, как ушли из «Приватбанка».

Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект будет запущен и в iBox Bank.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?

царапаете кузов авто/ломаете зеркало/рисуете послание водителю перманентным маркером;

вызываете полицию и дожидаетесь ее приезда;

фотографируете нарушение и пишете гневный пост в ФБ;

обходите автомобиль по проезжей части или газону;

паркуете свой автомобиль рядом.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом