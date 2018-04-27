Сегодня 27 апреля 2018 года, 11:07

Увольнение главы ГСЧС Сергея Бочковского признано незаконным

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом со ссылкой на «Интерфакс-Украина» сообщает БизнесЦензор.

Своим решением в четверг суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года.

Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны во время заседания правительства 25 марта 2015 года. Их подозревали в коррупции.

Впоследствии правительство уволило этих чиновников. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля 2015 года.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о передаче в суд материалов по двум из трех эпизодов обвинений бывшего руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Действия Бочковского были квалифицированы по части 4 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.