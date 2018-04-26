Сегодня 26 апреля 2018 года, 19:44

КААС признал бездействие Нацполиции при проверке законности работы такси

Представители Нацполиции настаивали, что при остановке транспорта не обязаны проверять лицензионные документы

26 апреля 2018 года в Киевском апелляционном административном суде состоялось заседание по делу, решение которого может изменить ситуацию с нелегальными такси в Украине.

Национальная полиция обжаловала решение суда первой инстанции от 29 ноября 2017 года, которым было признано бездействие Нацполиции при проверке законности работы таксистов.

Истец — председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк считает, что бездействие уполномоченных лиц органов Нацполиции является противоправным. Ресь идет о непринятии мер по выявлению нарушений, предусмотренных статьей 164 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) («Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности»), и наложении штрафов на лиц, нарушивших нормы статьи.

По его мнению, граждане, которые пользуются такси, незарегистрированными как субъекты хозяйствования и не имеющими лицензии на перевозку пассажиров, подвергаются большой опасности. Ведь помимо документального разрешения таксисты также не имеют медицинских справок, свидетельствующих о том, что водитель здоров.

По словам г-на Антонюка, от лицензирования такой деятельности в любом случае выиграют государство, пассажиры и таксисты. Как-никак работа последних в правовом поле не скажется на их заработке, а единый налог, который нужно платить таксисту, приносил бы поступления в госбюджет. При этом пассажиры будут спокойны за свою безопасность. В ходе заседания г-н Антонюк заявил: «Функция государства — обеспечить гражданам качественные услуги такси, а основным контролирующим их предоставление органом является Национальная полиция».

В ходе судебного заседания представитель Нацполиции отметил, что Законом Украины «О дорожном движении» и Правилами дорожного движения четко предусмотрено, какие документы должны проверять полицейские при остановке транспортного средства, и обозначил, что в этом списке отсутствуют лицензионные документы. Также апеллянт акцентировал внимание на том, что данный вид проверок входит в компетенцию органов Укртрансбезопасности, которая может привлечь полицию к общим рейдам по установлению указанных правонарушений и их документированию.

И все же, как считает г-н Антонюк, непонятно, почему при остановке и наложении штрафов на водителей такси за административные нарушения, в частности за превышение скорости или проезд на красный свет, нельзя проверить разрешительную документацию на перевозку пассажиров.

В итоге коллегия судей вынесла постановление, которым было отказано в удовлетворении апелляционного заявления. Суд признал противоправным бездействие Нацполиции Украины в части исполнения полномочий, указанных в статье 23 Закона «О национальной полиции», относительно правонарушений, предусмотренных статьей 164 КУоАП.