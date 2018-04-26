Сегодня 26 апреля 2018 года, 19:45

Уголовное право и интеллектуальная собственность — пока не совсем совместимые понятия в нашем государстве, считает спикер LHS Денис Овчаров

Денис Овчаров, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm рассказал слушателям Школы судебной практики Legal High School об особенностях рассмотрения дел по статьям 176, 177, 203-1, 216 и 229, 231, 232 УК Украины с использованием актуальной судебной практики.

Лектор указал, что по состоянию на 1 января 2018 года судами рассмотрены 3324 дела, которые касаются преступлений в сфере хозяйственной деятельности, по 1946 делам вынесены приговоры, и это с учетом дел, которые уже находились в производстве суда до начала 2016 года.

Статью 176 УК Украины Денис Овчаров назвал хорошей «точкой входа» в компании, где существует возможность нарушения авторских прав. Такие дела касаются изъятия техники, проведения допросов, обыска и т.п. Когда-то статью 176 активно применяли работники Microsoft: юристы инициировали дела относительно компаний, использующих нелегальный софт, заставляя их таким образом покупать лицензионную версию. Приводя примеры применения этой статьи, Денис Овчаров назвал дело EX.ua (серверы вернули, дело закрыли), обыск серверов «ВКонтакте» (до сих пор нет результатов экспертизы), дело онлайн-кинотеатра FS.to (завершилось закрытием сайта) и другие. Лектор уверен: все идет к тому, что в ближайшей перспективе статья будет декриминализована.

Что касается незаконного использования объектов авторских прав (статья 177 УК Украины), то статистика свидетельствует о следующем: из 39 производств, открытых по этой статье, сведения о которых внесены в ЕРДР, по 30 не приняты решения. Денис Овчаров объяснил такую ситуацию особенностью уголовного права: если санкцией выступает штраф, то не смысла доказывать свою невиновность в суде, можно согласиться с исковыми требованиями на любом этапе рассмотрения дела. В таком случае лучше быть правонарушителем, чем пострадавшим.

Статья 203-1 УК Украины касается в основном незаконного использования дисков, которые сегодня уже фактически вышли из обращения, поэтому неудивительно, что эта статья применяется крайне редко. А вот статистика дел относительно незаконного обращения с контрольными марками (статья 216 УК Украины) показывает только нули, в связи с чем складывается впечатление, будто контрольными марками никто не пользуется. Но это неправда — контрольные марки производятся и сегодня, просто инициирование уголовного производства в отношении них кажется не совсем логичным, особенно если учитывать, что высшей мерой наказания в таком случае является штраф минимального размера.

А вот статья 229 УК Украины, по словам лектора, дает хороший заработок компаниям, которые являются крупными правообладателями. К слову, состав этого правонарушения проще рассматривать в соответствии с ГК или ХК Украины, так даже будет больше финансовой выгоды, но здесь возникает вопрос доказательственной базы.

Достаточно много производств открыто по статье 231 УК Украины, поскольку она криминализирует правонарушения, связанные с использованием кредитных карт, и сопоставляется со статьями 185 и 190 Уголовного кодекса. Денис Овчаров объяснил отсутствие на практике решений по делам по статье 232 УК Украины тем, что привлечь к ответственности за разглашение тайны в нашей стране в законной плоскости практически невозможно. Но некоторые компании во избежание возникновения таких ситуаций при подписании договора о неразглашении определенной информации местом разрешения спора определяют иностранную юрисдикцию.