25 апреля с.г. Окружной административный суд города Киева под председательством судьи Евгения Аблова принял окончательное решение по делу №826/3639/17, которым в полном объеме удовлетворил иск руководителя проекта «Открытый Суд» Станислава Батрина к правительству Украины, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономики о признании незаконным и недействительным Постановления Кабинета Министров Украины №780, которым впервые за 16 последних лет «пересмотрена» «потребительская корзина» для украинцев. Также суд признал противоправными действия всех министерств, которые были ответственными за формирование минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, и фактически переутверждали социальные стандарты образца 2000 года без их качественного просмотра, вопреки установленному порядку.
В ходе судебного разбирательства истец убедил суд, формируя и утверждая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения потребностей граждан, правительство и соответствующие министерства не учли требований законодательства к научной обоснованности таких показателей, нарушили принцип необходимости обеспечения достаточного жизненного уровня для каждого, действовали вопреки требованиям гласности и общественного контроля. Кроме того, истец обосновал наличие более 20 нарушений законодательства, которые сопровождали процесс принятия такого важного решения.
Среди таких нарушений: членами комиссии по проведению научно-общественной экспертизы по определению состава «потребительской корзины» были неполномочные лица, комиссия проводила заседание в ненадлежащем составе, а доказательства о регистрации членов перед участием в заседании – отсутствуют. Кроме того, высшие должностные лица государства избегали ответственности за принятое решение (первые заместители и заместители министра социальной политики, министра экономического развития и торговли, министра финансов, министра здравоохранения или выдавали письма в произвольной форме и без видимых реквизитов (без печатей министерств, исходящих номеров) на перепоручение их участия в работе данной комиссии или в целом самоустранились от выполнения функций, предусмотренных законом.
В целом суд постановил:
1. Признать незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №780 от 11 октября 2016 года «Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения»;
2. Признать противоправными действия Минздрава Минэкономразвития, Минсоцполитики, – по формированию соответствующих минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг с нарушением предписаний Закона Украины «О прожиточном минимуме», что стало основанием для утверждения Кабинетом Министров Украины постановления № 780.
Тем самым, высшие органы власти, с учетом требований гласности и общественного контроля должны обеспечить проведение в действительности объективной научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, в ходе которой установить объективные потребности граждан. На основе утвержденных минимально необходимых человеку наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, - правительство устанавливает размер прожиточного минимума, который должен обеспечивать достойную жизнь.
«Иными словами, сначала правительство и министерства должны узнать, какие потребности есть у граждан, сформировать их открытый перечень, обсудить в обществе. Честно признать эти реальные потребности, и в дальнейшем, – действовать в направлении проведения реформ для достижения определенных ориентиров. Сегодня же в Украине складывается парадоксальная ситуация: правительство устанавливает размер прожиточного минимума для граждан на уровне 1762 гривен в месяц, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, ежегодно его утверждает», – отметил Станислав Батрин.
В проекте , в течение 2015 году Станислав Батрин выиграл два судебных дела против правительства Украины о пересмотре прожиточного минимума в суде первой и апелляционной инстанции, а судом было впервые установлено, что ни одно правительство Украины после 2000 года не выполняло требования Конституции о пересмотре прожиточного минимума. Такое решение вступило в законную силу и было передано на принудительное исполнение в Министерство юстиции Украины. Отмечается, что КМУ впервые за 15 лет был вынужден пересмотреть «потребительскую корзину» и прожиточный минимум в Украине, а также задекларировал увеличение минимального размера заработной платы до размера 3200 грн.
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