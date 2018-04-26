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Суд признал утверждение «потребительской корзины» незаконным по иску адвоката С.Батрина

Отмечается, что три министерства фактически переутверждали соцстандарты 2000 года без их качественного просмотра

25 апреля с.г. Окружной административный суд города Киева под председательством судьи Евгения Аблова принял окончательное решение по делу №826/3639/17, которым в полном объеме удовлетворил иск руководителя проекта «Открытый Суд» Станислава Батрина к правительству Украины, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономики о признании незаконным и недействительным Постановления Кабинета Министров Украины №780, которым впервые за 16 последних лет «пересмотрена» «потребительская корзина» для украинцев. Также суд признал противоправными действия всех министерств, которые были ответственными за формирование минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, и фактически переутверждали социальные стандарты образца 2000 года без их качественного просмотра, вопреки установленному порядку.

В ходе судебного разбирательства истец убедил суд, формируя и утверждая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения потребностей граждан, правительство и соответствующие министерства не учли требований законодательства к научной обоснованности таких показателей, нарушили принцип необходимости обеспечения достаточного жизненного уровня для каждого, действовали вопреки требованиям гласности и общественного контроля. Кроме того, истец обосновал наличие более 20 нарушений законодательства, которые сопровождали процесс принятия такого важного решения.

Среди таких нарушений: членами комиссии по проведению научно-общественной экспертизы по определению состава «потребительской корзины» были неполномочные лица, комиссия проводила заседание в ненадлежащем составе, а доказательства о регистрации членов перед участием в заседании – отсутствуют. Кроме того, высшие должностные лица государства избегали ответственности за принятое решение (первые заместители и заместители министра социальной политики, министра экономического развития и торговли, министра финансов, министра здравоохранения или выдавали письма в произвольной форме и без видимых реквизитов (без печатей министерств, исходящих номеров) на перепоручение их участия в работе данной комиссии или в целом самоустранились от выполнения функций, предусмотренных законом.

В целом суд постановил:

1. Признать незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №780 от 11 октября 2016 года «Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения»;

2. Признать противоправными действия Минздрава Минэкономразвития, Минсоцполитики, – по формированию соответствующих минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг с нарушением предписаний Закона Украины «О прожиточном минимуме», что стало основанием для утверждения Кабинетом Министров Украины постановления № 780.

Тем самым, высшие органы власти, с учетом требований гласности и общественного контроля должны обеспечить проведение в действительности объективной научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, в ходе которой установить объективные потребности граждан. На основе утвержденных минимально необходимых человеку наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, - правительство устанавливает размер прожиточного минимума, который должен обеспечивать достойную жизнь.

«Иными словами, сначала правительство и министерства должны узнать, какие потребности есть у граждан, сформировать их открытый перечень, обсудить в обществе. Честно признать эти реальные потребности, и в дальнейшем, – действовать в направлении проведения реформ для достижения определенных ориентиров. Сегодня же в Украине складывается парадоксальная ситуация: правительство устанавливает размер прожиточного минимума для граждан на уровне 1762 гривен в месяц, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, ежегодно его утверждает», – отметил Станислав Батрин.

В проекте , в течение 2015 году Станислав Батрин выиграл два судебных дела против правительства Украины о пересмотре прожиточного минимума в суде первой и апелляционной инстанции, а судом было впервые установлено, что ни одно правительство Украины после 2000 года не выполняло требования Конституции о пересмотре прожиточного минимума. Такое решение вступило в законную силу и было передано на принудительное исполнение в Министерство юстиции Украины. Отмечается, что КМУ впервые за 15 лет был вынужден пересмотреть «потребительскую корзину» и прожиточный минимум в Украине, а также задекларировал увеличение минимального размера заработной платы до размера 3200 грн.