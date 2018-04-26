Сегодня 26 апреля 2018 года, 16:19

За последние два года было всего шесть дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в интернете, подчеркивает советник АБ «ЕПАП» Т. Кислый

В Legal High School продолжаются занятия в рамках модуля, посвященного вопросам уголовно-правового преследования нарушителей прав интеллектуальной собственности (ИС). Об уголовной ответственности за нарушение прав ИС в интернете слушателям LHS рассказал советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» Тарас Кислый.

В начале своей лекции спикер акцентировал внимание на нормах Уголовного кодека (УК) Украины, регулирующих вопросы нарушения прав ИС: статьях 176 (авторские/смежные права), 177 (изобретение, полезная модель, промышленный образец, топография интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение), 203-1 (лазерные диски), 216 (контрольные марки для произведений), 229 (знак для товаров и услуг, фирменное наименование, квалифицированное указания происхождения товара), 231, 232 (коммерческая тайна). Некоторые из указанных норм, по словам лектора, сегодня уже стали атавизмами: например, практически «нерабочие» сейчас статьи 203-1 и 216 УК Украины.

Раскрывая заявленную проблематику обсуждения, Тарас Кислый сфокусировался на трех направлениях защиты: авторских и смежных правах, патентованных правах и правах на торговые марки. Говоря об авторских и смежных правах, он напомнил, какие объекты, согласно статьям 8 и 35 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», в этом случае охраняются: письменные произведения (статьи, романы); устные произведения (выступления, лекции); художественные произведения (картины, фотографии); видео-, аудиопроизведения (фильмы, музыка, песни, телепередачи); компьютерные программы, базы данных и др.; исполнение произведений (исполнение музыки, исполнение актерской роли). При этом не охраняются (статья 10 указанного закона): новости, народное творчество, официальные государственные документы и символика, денежные знаки, расписания телепередач, телефонные справочники. По данным Тараса Кислого, за последние два года было всего шесть дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в интернете: три — относительно кинофильмов и три — относительно компьютерных программ.

Защита авторских и смежных прав в плоскости уголовного процесса имеет ряд особенностей, а тактика доказывания концентрируется на трех аспектах: это нарушение прав, умысел, размер ущерба. «Были ли права?» — чтобы ответить на этот вопрос и эффективно представить интересы своего клиента, адвокат должен помнить о том, что обязательно должен быть пострадавший, которому права принадлежат. В этом случае права могут быть подтверждены государственным свидетельством и договорами передачи прав. «Цепочка прав должна идти к физическому лицу — автору», — добавляет г-н Кислый. Был ли умысел? В этом случае лицо должно было осознавать общественно опасный характер своего деяния, и нужно доказать, что оно знало об авторских/смежных правах и сознательно их нарушало. Доказательством умысла, по словам лектора, является предупредительная переписка. Что касается ущерба, то следует обращать внимание на три нюанса: цена вопроса в этом случае в 20–1000 раз превышает налоговую социальную льготу (в 2018 году — 881 грн); расчета ущерба потерпевшим недостаточно; экспертная оценка ущерба не имеет единой методики, признанной судом.