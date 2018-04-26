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Регистрация КДКА Киева как органа адвокатского самоуправления отменена судом

26 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд. Киева признал противоправным и отменил государственную регистрацию Игоря Покотило как главы КДКА Киева (по ул. Белорусская, 30). Этим же решением отменена регистрация изменения организационно-правовой формы этой организации в орган адвокатского самоуправления. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Решение принято 26 апреля по иску КДКА Киева в лице руководителя Игоря Орлова к частному нотариусу Натальи Миргородской. Третьими лицами в этом деле выступили НААУ и КДКА Киева по ул. Белорусской, 30.

Основанием для подачи иска стало то, что регистрационные действия были совершены нотариусом без надлежащей проверки необходимых документов и полномочий заявителя. В частности, у Игоря Покотило отсутствовала доверенность на совершение таких действий, выданная НААУ как основателем органа адвокатского самоуправления. Кроме отсутствия полномочий, г-н Покотило не имел и настоящего Положения о КДКА г.Киева и других правовых оснований обращаться к государственному регистратору с целью дублировать организационно-правовую форму своей организации как орган адвокатского самоуправления. Предоставленное им положение о квалификационно-дисциплинарной комиссии города Киева, утвержденное решением РАУ от 17 декабря 2012 года, отменено другим решением САУ.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киева, действует в соответствии с законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», находится по адресу ул. Борисоглебская, 3. Председателем КДКА г.Киев является Игорь Орлов.

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