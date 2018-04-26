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Британия может раскрыть имена лиц, хранящих деньги на БВО и Каймановых островах

26 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

В Великобритании могут быть раскрыты имена бизнесменов, которые хранят деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских Островах и на Каймановых Островах. Об этом пишет The Times, передает «Экономическая правда».

До сих пор британские заморские территории освобождались от требования раскрывать имена бизнесменов, которые владеют активами в их юрисдикции. При этом такое требование действует на территории страны.

Отмечено, что на следующей неделе коалиция из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии выступит в поддержку соответствующего документа.

«Госпожа Мэй (Тереза Мэй, премьер-министр Соединенного Королевства — ЭП) до сих пор призывала мир реагировать на нарушение международных норм Россией. Но если она собирается выполнять обещания, она должна подтвердить, что грязные деньги, идущие на еще худшие цели, не прячутся под британским флагом где бы то ни было в мире», — рассказал консерватор Эндрю Митчелл.

Так, законопроект, внесенный в палату общин депутатом-лейбористом, подразумевает завершение заморскими территориями реформы открытости к концу 2020 года.

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