Сегодня 26 апреля 2018 года, 18:02

Юристы Tеlegram озвучили новые аргументы и подали жалобу на решение о блокировке мессенджера

Московский городской суд зарегистрировал жалобу юристов Telegram на решение о немедленной блокировке мессенджера. Об этом сообщает ТАСС, передает Pravo.ru.

По данным источника, жалоба на решение Таганского районного суда Москвы поступила 25 апреля. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.

13 апреля 2018 года суд первой инстанции заблокировал Telegram в России. При этом суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора и привел решение в незамедлительное исполнение. Юристы Международной правозащитной группы «Агора» подали жалобу на это решение суда. В ней они напомнили, что решение об обращении к немедленному исполнению может быть принято только при наличии обстоятельств, перечисленных в части 1 статьи 212 Гражданского процессуального кодекса:

- замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для взыскателя;

- если исполнение решения в дальнейшем может оказаться невозможным.

Этот перечень, отмечают юристы, носит исчерпывающий характер. «Таким образом, решение об обращении к немедленному исполнению может быть законным при наличии этих обстоятельств и их доказанности», — говорится в жалобе. Эту позицию подтвердил в 2003 году Пленум Верховного суда.

Оспариваемое решение, уверены правозащитники, принято с нарушением всех требований. Так, в нем указано, что «длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам». Юрист напоминает, что в этом деле возможные нарушения законодательства о персональных данных даже не были предметом разбирательства.

«В течение четырех месяцев Роскомнадзор бездействовал и не предпринимал никаких мер, что явно свидетельствует об отсутствии каких-либо угроз для публичных интересов. По сути немедленным обращением решения к исполнению фактически нивелируется право заинтересованного лица на защиту и пересмотр судебного решения», — указано в жалобе.