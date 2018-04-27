Сегодня 27 апреля 2018 года, 11:07

АМКУ озвучил способы обеспечения конкуренции на рынке электроэнергии

24 апреля 2018 года под руководством председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева состоялось обсуждение необходимых шагов со стороны государства и участников рынка электрической энергии для внедрения и развития конкуренции при переходе на новую модель рынка. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Законом Украины «О рынке электрической энергии» определено, что рынок электрической энергии функционирует на конкурентной основе с соблюдением таких основных принципов, как добросовестная конкуренция, независимое государственное регулирование, недискриминационное цено- и тарифообразование, недискриминационное участие на рынке электрической энергии.

По мнению Юрия Терентьева, условия, в которых сегодня функционирует рынок электроэнергии, ставят перед Украиной ряд вызовов, решение которых крайне важно для полноценного перехода на конкурентную модель рынка электроэнергии.

Председатель Комитета обозначил основные проблемы, которые все еще не нашли своего решения в основных нормативных документах (в частности, речь идет о правилах рынков и кодексах систем передачи, распределения и коммерческого учета), и предложил свое видение их решения. Во время заседания круглого стола АМКУ были предложены следующие шаги:

1. Торговля электроэнергией на биржевых аукционах на рынке двусторонних договоров.

В частности, Комитет считает, что с целью обеспечения реальной конкуренции и равных условий доступа к биржевым торгам, учитывая то, что крупнейшие два субъекта рынка электрической энергии владеют долей около 85% от всего производства электроэнергии, целесообразно предусмотреть возможность доступа к биржевым торгам всех производителей электрической энергии независимо от формы собственности и иностранных трейдеров на одной электронной площадке.

2. Запрет разделения рынка на торговые зоны.

С целью недискриминационного цено- и тарифообразования, предотвращения формирования локальных монопольных образований, а также с целью обеспечения сбалансированности спроса и предложения Комитет считает целесообразным пересмотреть указанный принцип, который, в частности, нашел свое отражение в Правилах рынка на сутки вперед и внутрисуточного рынка.

3. Недопущение манипулирования рынком и злоупотребления инсайдерской информацией.

По результатам обработки актов вторичного законодательства НКРЄКП (правила рынков и кодексы) Комитетом установлено, что принципы запрета манипулирования рынком, в том числе путем использования инсайдерской информации, которые достаточно широко применяются в европейской практике, не нашли своего отражения в указанных документах.

Важно предусмотреть жесткую ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом, которая в свою очередь может иметь существенное влияние на рынок, и предоставлять неконкурентные преимущества субъектам хозяйствования, которые такой информацией владеют.

4. Мониторинг рынка и информирование АМКУ о выявлении признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Законом Украины «О рынке электрической энергии» осуществление мониторинга рынка и его сегментов и уведомление Комитета о фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции на рынке электрической энергии, возложены на регулятора.

Комитет, со своей стороны, инициировал разработку нормативно-правового акта, определяющего порядок взаимодействия НКРЭКП и АМКУ в части мониторинга рынка электрической энергии и обмена информацией об антиконкурентных действиях, выявленных по результатам этого мониторинга, и учитывающего европейскую практику.