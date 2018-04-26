Сегодня 26 апреля 2018 года, 12:54

Лектор LHS Е. Компанец: ежегодно предприятия ЕС от контрафактных товаров недополучают 36 млрд евро прибыли — сумму, которая в 10 раз превышает оборонный бюджет Украины

Сегодня, в Международный день интеллектуальной собственности, в Legal High School стартует модуль, посвященный вопросам уголовно-правового преследования нарушителей прав интеллектуальной собственности. Первую лекцию — «Защита прав интеллектуальной собственности в порядке уголовного судопроизводства: от теории к положительному результату» — для слушателей LHS провел заместитель начальника юридического отдела ППФ «Пахаренко и Партнеры» Евгений Компанец.

Говоря о масштабах проблемы нарушения прав интеллектуальной собственности в разрезе борьбы с подделками, лектор подчеркнул: ежегодно предприятия ЕС от контрафактных товаров недополучают прибыль в размере свыше 36 млрд евро. Для сравнения: в 2015 году затраты государственного бюджета Украины на безопасность и оборону составляли порядка 3,67 млрд евро, то есть недополученная прибыль европейских предприятий в десять раз превышает оборонный бюджет нашего государства. Ссылаясь на слова заместителя директора Европола Мишеля Куилле, Евгений Компанец отметил, что организованная преступность расширяет поле своей деятельности, а торговля подделками, которая до сих пор не была связана с организованной преступностью, теперь является одним из ее направлений. Так, в отчете исследовательского центра Transcrime указано, что торговля подделками стала самым прибыльным бизнесом организаций мафиозного типа. Только в Евросоюзе объемы торговли подделками составляют 43 млрд евро в год по сравнению с 28 млрд евро, получаемых от торговли наркотиками.

Спикер акцентировал внимание на основных негативных последствиях нарушения прав интеллектуальной собственности, а также на некоторых способах их защиты, в том числе в рамках уголовного процесса. Евгений Компанец сфокусировался на нюансах законодательного регулирования в этой части — статьях 176, 177, 203-1, 216 и 229, 231, 232 Уголовного кодекса Украины. Также он рассказал о том, как за последние пять лет менялись уголовное процессуальное законодательство и практика правоприменения. Единых подходов к отдельным вопросам в судебной практике, как отмечалось, нет. Например, государственный реестр содержит ряд судебных решений, в которых по-разному решается судьба вещественных доказательств (контрафактной/фальсифицированной продукции): «конфисковать», «передать военным», «вернуть лицу, у которого было изъято», «хранить в материалах дела» и т.д.

Для улучшения правоприменения лектор дал три ключевые рекомендации. Во-первых, нужно усилить уголовную ответственность путем внесения изменений в санкции статьи 229 УК (предусмотреть наказание в виде исправительных работ и лишения свободы). Во-вторых, привести санкции УК в соответствие с требованиями международного и национального законодательства (Соглашения TRIPS, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Гражданского кодекса Украины) путем включения (возврата) положений относительно уничтожения контрафактной/фальсифицированной продукции и материалов, которые специально использовались для ее изготовления. В-третьих, необходимо обобщить судебную практику уголовного судопроизводства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и предоставить разъяснения для обеспечения единства правоприменения.