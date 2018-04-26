Сегодня 26 апреля 2018 года, 16:19

ВСП дал согласие на арест судьи Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака

Высший совет правосудия предоставил согласие на содержание судьи Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака под стражей. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Докладчик — член ВСП Владимир Комков сообщил, что 25 апреля 2018 года поступило представление заместителя Генерального прокурора Украины — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей данного судьи, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Судья задержан 23 апреля 2018 года сразу после совершения преступления в порядке статей 208, 482 Уголовного процессуального кодекса Украины. Заместителем Генерального прокурора Украины — руководителем САП 24 апреля с.г. сообщено Андрею Новаку о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины.

«Оценивая представление, прихожу к выводу, что оно является мотивированным, что подтверждается в том числ, предоставленными для его обоснования доказательствами. С учетом указанных в представлении рисков, соразмерностью между независимостью, неприкосновенностью судьи и последствиями содержания под стражей в связи с подозрением в совершении уголовного преступления считаю, что представление подлежит удовлетворению», — подытожил Владимир Комков.

ВСП удовлетворил представление и дал согласие на содержание судьи под стражей.