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Положение о ПФУ приведено в соответствие с требованиями действующего законодательства

26 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

25 апреля с.г. правительством принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Положение о Пенсионном фонде Украины» с целью приведения Положения в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Постановлением определено, что ПФУ:

- ведет реестр плательщиков страховых взносов в солидарную систему пенсионного страхования (в составе Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования);

- организует обмен сведениями, содержащими признаки использования труда неоформленных работников и нарушений законодательства о труде, который осуществляется между органами ПФУ и ГФС Украины.

Кроме того, предусмотрено, что правление Пенсионного фонда Украины правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины членов его правления.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

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