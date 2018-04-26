Сегодня 26 апреля 2018 года, 14:37

МИД РФ оценил перспективу вернуть в суде госсобственность, изъятую в США

Российские власти попытаются добиться в американском суде положительного решения по пяти своим дипломатическим объектам, которые были лишены правительством США этого статуса. Однако эксперты считают иск малоперспективным, а чиновники признают, что заходят на неизведанную территорию. Об этом пишет Pravo.ru со ссылкой на российские медиа.

Как пишет «Коммерсантъ», вчера, 25 апреля, истек срок, к которому российские дипломаты должны были покинуть резиденцию генконсульства в Сан-Франциско. Ранее представители РФ оставили посольские дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а также помещения торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американские власти сняли с этих объектов дипиммунитет в рамках санкционного противостояния, при этом Россия продолжает оставаться собственником этих зданий.

Судебная тяжба была анонсирована российскими чиновниками еще осенью 2017 года. Однако пока не ясно, когда она начнется, какой из американских судов будет выбран и кто будет представлять интересы РФ. Ранее министр юстиции Александр Коновалов говорил, что Россия обратится к известной конторе White & Case, отстаивавшей позицию Москвы по делу ЮКОСа. Юристы этой фирмы ситуацию не комментируют.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя предстоящий иск, заявил, что России «предстоит эксперимент на материале, который до сих пор просто не существовал». По его словам, ситуация «не имеет никаких аналогов... в системе международных отношений в целом», а власти США «переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного». «Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема. Как к этой реальности отнесутся судебные органы США — это отдельный вопрос», — сказал замминистра.

Рябков уверяет, что Москва уверена в собственной правоте «на 100%», а ее доводы «неубиваемы и основаны на четком понимании азов международного и частного права». Впрочем, американская сторона также не сомневается, что поступает правомерно и исходя из национальных интересов, говорит пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.

Эксперты расходятся в оценках. Они, в частности, отмечают: США «не лишали Россию права собственности на помещения, а отозвали их статус и связанные с ним привилегии и иммунитеты», что относится к компетенции федерального правительства. При этом американский суд может сослаться на доктрину, которая позволяет не рассматривать политически мотивированные иски.