МОН: в Украине будут лишать ученых званий за плагиат

В среду, 25 апреля 2018 года, правительство внесло изменения в Порядок присуждения ученых званий. Была усилена ответственность за нарушение академической добропорядочности. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает «Фокус».
«Мы должны развивать культуру академической добропорядочности в нашей академической среде, усиливать ответственность за нарушение академической добропорядочности. Именно поэтому в порядке было отдельно уточнено, что в случае несоблюдения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, в частности за нарушение академической добропорядочности, аттестационная коллегия МОН отменяет решение ученого совета и отказывает в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания», — рассказал заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.
Также в случае выявления МОН нарушений академической добропорядочности лицо, которому присвоено ученое звание, может быть лишено такого звания путем утверждения аттестационной коллегией МОН решения ученого совета о лишении ученого звания в установленном МОН порядке.
Кроме того, новые изменения снизили требования для получения ученых званий лицами с инвалидностью I группы и упростили деятелям культуры и искусств получение ученого звания доцента.
Ранее Министерство образования утвердило максимальные объемы и квалификационный минимум государственного заказа на прием в высшие учебные заведения в 2018 году.
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