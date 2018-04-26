Сегодня 26 апреля 2018 года, 16:19

Суд признал мэра г.Сумы виновным в коррупции, но наказания не назначил

Суд признал мэра г.Сумы Александра Лысенко виновным в том, что он незаконно увеличил себе премии вдвое, но ответственности ему удалось избежать. Об этом сообщает «УП» со ссылкой на пресс-службу Заречного райсуда Сум.

Отмечается, что 25 апреля с.г. завершено судебное разбирательство в отношении г-на Лысенко. Он был признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных частью 1 статьи 172-7 КУоАП и частью 2 статьи 172-7 КУоАП.

В частности, 22 февраля 2017 года А.Лысенко на заседании XXI сессии Сумского городского совета проголосовал за решение повысить себе предельный размер премии со 150% до 300%.

В суде А.Лысенко заявил, что якобы использовал суммы премий не на собственные нужды, а как помощь людям и своим распоряжением назначал себе премии в зависимости от того, была ли необходимость в такой помощи. Суд отметил, что даже занимаясь благотворительной деятельностью как благотворитель, он не имел права решать эти вопросы за счет своих полномочий.

Несмотря на признание виновным в совершении нарушений, связанных с коррупцией, Александр Лысенко не понес ответственности, поскольку истекли сроки для его наказания.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.