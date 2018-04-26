Завтра Общественный совет при АМКУ оценит Антикоррупционную программу Комитета

27 апреля с.г. в 15.00 в Антимонопольном комитете Украины состоится публичное общественное обсуждение проекта Антикоррупционной программы Комитета на 2018 год. Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Отмечается, что в Антимонопольном комитете Украины была осуществлена оценка коррупционных рисков. В связи с этим представителей Общественного совета при АМКУ приглашают принять участие в публичном общественном обсуждении проекта Антикоррупционной программы Комитета на 2018 год. С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке по ссылке.
Место проведения: ул. Митрополита Василия Липковского, 45, 1 этаж, зал заседаний.
Об условиях регистрации можно узнать на сайте АМКУ по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Автомобиль припаркован на тротуаре и мешает движению пешеходов. Ваши действия?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства
«Человек года – 2017»: час открытий и откровений
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: