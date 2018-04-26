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Сегодня 26 апреля 2018 года, 12:54

КМУ одобрил проект Закона «Об антикоррупционной стратегии на 2018—2020 годы»

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «Об антикоррупционной стратегии на 2018—2020 годы». Законопроект разработан Национальным агентством по предотвращению коррупции. Как сообщает сайт НАПК, проект Закона направлен на достижение следующих результатов:

1) повышение уровня прозрачности в деятельности представительных органов, усиление финансовой дисциплины политических партий, соблюдение установленного порядка получения взносов от физических и юридических лиц, введение электронной системы отчетности политических партий;

2) проведение необходимых антикоррупционных мер в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, обеспечение прозрачности в их деятельности и существенное снижение уровня их коррумпированности;

3) завершение реформирования судебной власти и органов уголовной юстиции в Украине, обеспечение добросовестного поведения прокуроров, существенное снижение уровня коррупции в деятельности органов и устранение коррупционных рисков в судопроизводстве;

4) противодействие коррупции в процессе приватизации и управления публичными ресурсами;

5) устранение коррупционных предпосылок ведения бизнеса, формирование благоприятного для отказа от коррупционной практики бизнес-климата и нетолерантного отношения бизнеса к коррупции;

6) усиление системы выявления и расследования коррупционных преступлений и связанных с коррупцией правонарушений, конфискации имущества, которое было предметом или доходом от преступной деятельности, возвращение конфискованных доходов, полученных преступным путем, из-за границы, обеспечение неотвратимости привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

7) формирование в обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции, формирование у населения доверия к антикоррупционной политике государства и позитивного отношения к обличителям, а также системное привлечение государством активной части населения, общественных объединений, представителей бизнеса к антикоррупционным мерам.

При этом определение мер для достижения каждого из обозначенных результатов осуществлялось с обязательным учетом рекомендаций, предоставленных Группой государств против коррупции (GRECO) по результатам четвертого раунда оценивания Украины, а также рекомендаций, предоставленных Украине в рамках мониторинга Стамбульского плана действий для стран Антикоррупционной сети стран ОЭСР.

Вскоре проект будет передан в парламент.