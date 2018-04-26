Сегодня 26 апреля 2018 года, 12:54

ПАСЕ признает Россию виновной за ситуацию на Донбассе, но с Украины ответственности не снимает

Правозащитники считают, что ответственность за ситуацию на востоке нашей страны несут и Украина, и РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию относительно ответственности за соблюдение прав человека на Донбассе. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте учреждения и доступен по ссылке.

Сразу несколько украинских политиков поспешили прокомментировать решение в собственной интерпретации. Среди них и Владимир Арьев, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» и параллельно председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования и науки. По словам депутата, решение ПАСЕ полную ответственность за все преступления, административные, гуманитарные и социальные решения возлагает на Россию, которая «осуществляет фактический контроль части Донбасса».

С такими выводами политика не согласны правозащитники. Эксперты адвокационной коалиции, в которую входят представители программы «Радник з питань ВПО», подготовили и опубликовали свой ответ на сайте Informator.media. Об этом сообщается в пресс-релизе коалиции.

«Наличие оккупации или потери контроля над отдельными частями своей территории не снимает с государства (в данном случае Украины — прим. автора) обязательств по международному праву защиты прав человека. То, что у государства-оккупанта возникают обязательства, не означает, что у государства, которое потеряло контроль, исчезают обязательства по отношению к собственному населению», — говорится в тексте ответа.