Сегодня 26 апреля 2018 года, 12:54

Полиция объявила о наборе кадров в патрульную полицию Крыма

Национальна полиция Украина объявила о начале набора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и г.Севастополя. Полиция будет работать в Херсонской области. Это ближайшая точка к админгранице с оккупированным полуостровом. К запуску в Нацполиции готовились около года. Об этом представители нацполиции рассказали на брифинге 25 апреля, передает корреспондент «Громадського радіо».

«С прошлого года мы подготовили рабочие места, нашли финансирование, техническое оснащение, фонд заработной платы, транспортные средства», — рассказывает глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Первые патрульные АР Крым выйдут на службу 14 мая, однако пока это будут патрульные на ротационной основе, а не новички. Правоохранители, которых будут набирать с сегодняшнего дня, выйдут на службу только после обучения, то есть через 4-5 месяцев. Обращаться к ним крымчане смогут, если на полуострове будут нарушены их права.

«Мы будем защищать права крымчан, регистрировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью. Наши граждане смогут подать заявление и обратиться к полицейскому, только въехав на территорию Украины с аннексированного полуострова», — объясняет Сергей Князев.

Будет проверяться прошлое новобранцев. «Проверят, в частности, чем лицо занималось с 2013 года, потому что мы все знаем, что боевики и ополченцы возвращаются в Украину, потому что им невесело там жить. Поэтому киберспецилисты проверят всех тщательно», — рассказывает Евгений Жуков, начальник департамента патрульной полиции Украины.

Работать в крымской милиции будут пока только 60 человек.