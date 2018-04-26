Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 апреля 2018 года, 11:12

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ обжалует в апелляции отстранение зампредседателя Екатерины Рожковой

26 апреля 2018 года Источник:Экономічна правда

Национальный банк Украины обжаловал решение суда об отстранении заместителя главы НБУ в апелляционном порядке. Об этом «ЭП» сообщили в пресс-службе НБУ.

«Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда г.Киева каких-либо решений относительно ограничений в исполнении Екатериной Рожковой полномочий заместителя председателя и, таким образом, не имеет никаких оснований для принятия каких-либо ответных мер», — сообщили в пресс-службе.

НБУ о наличии иска народного депутата и вынесении судом указанного определения стало известно из открытых источников.

«Национальный банк считает вышеуказанное определение незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающим опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти», — отметили в Национальном банке.

В НБУ также сообщили, что в ближайшее время подадут в Высший совет правосудия и правоохранительные органы заявления с целью осуществления проверки действий судьи на наличие в них признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно.

Напомним: вечером 24 апреля с.г. появилась информация, что Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя НБУ Екатерину Рожкову по иску народного депутата Игоря Луценко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 17 (1061) от 24/04/18 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 17 (1061)
Документы и аналитика

Семейные ценности

Отрасли практики

Только через мой труд

Репортаж

Re:структурные перемены

Тема номера:

Сила толка

Архив голосованийVox Populi

Возврат к практике «писем счастья» за нарушение ПДД:

правильное решение, соответствующее европейской практике;

требует дополнительно утверждения регламентов фото-, видеофиксации правонарушений;

будет успешным, если судебная практика не пойдет по формальному пути;

обречен на провал

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

«Человек года – 2017»: час открытий и откровений

Міжнародна конференція з комплаєнсу відбудеться у Львові

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом