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Сегодня 26 апреля 2018 года, 11:12

НБУ обжалует в апелляции отстранение зампредседателя Екатерины Рожковой

Национальный банк Украины обжаловал решение суда об отстранении заместителя главы НБУ в апелляционном порядке. Об этом «ЭП» сообщили в пресс-службе НБУ.

«Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда г.Киева каких-либо решений относительно ограничений в исполнении Екатериной Рожковой полномочий заместителя председателя и, таким образом, не имеет никаких оснований для принятия каких-либо ответных мер», — сообщили в пресс-службе.

НБУ о наличии иска народного депутата и вынесении судом указанного определения стало известно из открытых источников.

«Национальный банк считает вышеуказанное определение незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающим опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти», — отметили в Национальном банке.

В НБУ также сообщили, что в ближайшее время подадут в Высший совет правосудия и правоохранительные органы заявления с целью осуществления проверки действий судьи на наличие в них признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно.

Напомним: вечером 24 апреля с.г. появилась информация, что Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя НБУ Екатерину Рожкову по иску народного депутата Игоря Луценко.