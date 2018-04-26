Сегодня 26 апреля 2018 года, 11:12

В России передумали запрещать прием на работу американцев

Совет Федерации отредактирует законопроект об антисанкциях, сообщает Pravo.ru.

Несмотря на несогласие с определенными пунктами проекта и общий резонанс, который он вызвал, поправки сенаторов будут незначительными. Такое решение СФ принял 24 апреля на закрытом обсуждении, рассказывает «РБК».

После поправок, по информации источников, СФ законопроект поддержит, при этом в тот же день, когда его рассмотрит Госдума в третьем чтении, которое, вероятно, состоится 16 мая 2018 года. Основное несогласие вызвано запретом импорта лекарств, так как это может сказаться на жизни и здоровье россиян. Итогом такого запрета может стать повышение цен на медикаменты и нехватка их на рынке.

Также в СФ сочли, что положение о запрете приема на работу американцев «может спровоцировать скрытие российскими работодателями информации о своих работниках, а также может негативно отразиться на социально-экономическом развитии регионов в целом». Представители МИДа подчеркнули, что законопроект не должен ударить по экономическим интересам России.

Представители юридического рынка о законопроекте отзываются однозначно: часть о запрете работы иностранных компаний на господрядах абсурдна и фактически невозможна. Для сопровождения споров и работы в других юрисдикциях государству необходимы зарубежные специалисты.