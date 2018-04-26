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Бориславу Розенблатту не удалось доказать в суде незаконность привлечения работников ФБР

26 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Состоялось судебное заседание по иску народного депутата Борислава Розенблатта к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, третье лицо — Национальное антикоррупционное бюро Украины. Окружной административный суд города Киева принял решение отказать в удовлетворении исковых требований.

Как известно, истец просил суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника, связанные с привлечением к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено Законом Украины «О международных договорах». Также г-н Розенблат просил суд признать противоправным бездействие СБУ, выраженное в непроведении надлежащего и полного контроля за обеспечением охраны государственной тайны НАБУ (речь идет о разглашении информации с грифом «государственная тайна» работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора).

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

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правильное решение, соответствующее европейской практике;

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