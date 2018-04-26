Юристы, обслуживающие «Нафтогаз Украины», советуют отложить анбандлинг

Норвежская адвокатская компания Wikborg, Rein & Co, отвечающая за сопровождение НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже с «Газпромом», рекомендует украинской компании не выполнять план разделения (анбандлинга).
Об этом говорится в письме фирмы в адрес «Нафтогаза», передает «Экономическая правда».
«Текущая ситуация аналогична той, которая была до решения арбитража (судебный процесс в Стокгольме между «Нафтогазом» и «Газпромом» — «ЭП»), когда было согласовано, что фактическое отделение («Укртрансгаза» от «Нафтогаза» — «ЭП») будет отложено до окончания рассмотрения дела в суде», — говорится в рекомендации Wikborg, составленной по результатам анализа ситуации, сложившейся после окончания судебного разбирательства.
Также высказывается мнение, что анбандлинг «Нафтогаза» лишит его контроля над активами, которые являются основой для иска в суде по так называемому транзитному контракту с «Газпромом». В «Нафтогазе» пока не комментируют рекомендации Wikborg, Rein & Co.
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