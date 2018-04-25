Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

Проблема патентного троллинга побуждает к обновлению законодательства, уверен спикер LHS Николай Потоцкий

Об особенностях признания недействительными прав интеллектуальной собственности на полезные модели и промышленные образцы в судебном порядке слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Николай Потоцкий, начальник отдела содействия защите прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности», адвокат, д.ю.н.

Полезная модель — это результат интеллектуальной деятельности человека в любой сфере технологии. Закон конкретизирует, что к объектам защиты относятся продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животных и т.п.), процесс (способ), а также новое применение известного продукта или процесса.

Лектор рассказал о новеллах законопроекта №7538, принятие которого связано именно с проблемой патентного троллинга: из сферы охраны исключаются такие объекты, как продукт или процесс, охраняться может только устройство, предусмотрена возможность признания Апелляционной палатой Минэкономразвития недействительными прав на изобретение (полезную модель) полностью или частично на основании несоответствия изобретения (полезной модели) условиям патентоспособности.

Особенность полезной модели как объекта права интеллектуальной собственности заключается в том, что патент на нее выдается без проведения экспертизы под ответственность заявителя. К сожалению, в Украине доктрина добросовестности заявителя не является распространенной, поэтому бремя обязанности доказывания ложится на правообладателя объекта.

Что касается промышленных образцов, то Николай Потоцкий отметил следующее: перспективы совершенствования их правовой охраны наблюдаются в определенных новеллах законопроектов, к примеру, меняется охранный документ — теперь вместо патента будет выдаваться соответствующее свидетельство. По мнению лектора, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС значительно усложняет правовую охрану промышленных образцов. Так, уточняется определение промышленного образца (отсутствует указание на его назначение — для удовлетворения эстетических и эргономических нужд), меняется содержание понятия «новизна» с «общедоступного» на «доведен до всеобщего сведения», увеличивается срок охраны промышленного образца с 15 до 25 лет, а также вводятся положения об охране незарегистрированного промышленного образца.

Николай Потоцкий уверен: все выше указанные новации вскоре можно будет применять для признания прав на промышленный образец недействительными. Проводя параллель между судебной защитой и административной процедурой, лектор отметил, что применение административной процедуры более эффективно в первую очередь потому, что при обращении в административную палату не нужно доказывать, что ваши права нарушены и анализировать вопросы права.

В процессуальном плане Николай Потоцкий считает заслуживающим внимания совершенствование порядка истребования доказательств, то есть конкретизация, что сторона может потребовать банковские, финансовые и коммерческие документы, находящиеся во владении другой стороны, при условии охраны конфиденциальной информации, ведь ранее в предоставлении такой информации часто отказывали.

Лектор перечислил особенности составления процессуальных документов, таких как исковое заявление, заявление об обеспечении иска и ходатайство о назначении судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

С целью исполнения в добровольном порядке Министерством экономического развития судебного решения, вступившего в законную силу, в Минэкономразвития подается заявление в произвольной форме, к которому прилагается решение суда, а также другой исполнительный документ (исполнительный лист, приказ). В течение месяца со дня получения соответствующего заявления сведения вносятся в государственные реестры объектов права интеллектуальной собственности. Приостановление исполнения решения возможно в случае поступления в Минэкономразвития решения суда о приостановлении исполнения решения.