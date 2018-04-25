Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

LHS: Особенности связи понятий контрафакта, контрабанды и параллельного импорта разъяснила Алина Подоляк

Алина Подоляк, руководитель IP-практики МЮГ Eterna Law, поделилась со слушателями Школы судебной практики Legal High School секретами процесса пресечения недобросовестной конкуренции и представила украинский опыт защиты от распространения контрафакта.

В соответствии с Таможенным кодексом Украины контрафактными считаются товары, в которых незаконно содержатся или используются объекты права интеллектуальной собственности, их ввоз на территорию Украины, вывоз с нее и продажа на территории государства влечет за собой нарушение прав производителя оригинального товара (происходит замена оригинального товара, наносится ущерб деловой репутации). Алина Подоляк не согласна с тем, что законодательство рассматривает понятие контрафактных товаров только с позиции их экспорта и импорта и не затрагивает вопросов производства, что также имеет место в реальной практике.

По словам лектора, указанное явление тесно связано с понятиями контрабанды и параллельного импорта. Так, контрабанда по сути является перемещением товара через границу с нарушением правил таможенного оформления. К примеру, контрафактные товары могут ввозиться на территорию нашего государства именно посредством контрабанды. Определения обоих понятий стоят рядом с определением параллельного импорта («серого» импорта), что представляет собой ввоз на территорию Украины оригинального товара, законно маркированного владельцем, но ввозимого без его согласия.

Алина Подоляк рассказала о способах защиты, применяемых производителями, чтобы сохранить свои деньги, деловую репутацию и удержать потребителя. Это защита на таможенной границе, гражданско-, хозяйственно-правовой способ защиты, уголовно-правовой, а также административный. Интересно, что при применении гражданско-правового или хозяйственно-правового способа истцу необходимо доказать наличие прав интеллектуальной собственности, факт нарушения и определенный размер убытков, а при использовании уголовно-правового способа защиты доказывать нужно и вину ответчика (принцип С&D letter).

Выбор того или иного способа зависит от цели, которую преследует правообладатель, однако все они одинаково актуальны и действенны. Так, лектор привела статистику европейских таможенных органов относительно эффективности защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной границе. Более чем в 50% случаев после приостановления таможенного оформления на границе контрафактные товары были просто уничтожены по предварительному согласию владельца. И только в 6% случаев со стороны правообладателя не последовало никакой реакции.