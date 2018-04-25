Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

В связи с введением института уголовных проступков законодатели снова изменят сроки досудебного расследования

Предлагается сократить срок расследования уголовных проступков до 72 часов

Внесена доработанная версия проекта №7279 от 10 ноября 2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных нарушений». Очередной законопроект (№7279-д) зарегистрирован 20 апреля 2018 года. Его инициаторами выступили народные депутаты Украины — члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Детально о проекте №7279 мы рассказывали в материале «Благородный проступок» в №49 (1041) «ЮП» от 5 декабря 2017 года.

В доработанной версии проекта №7279-д от 20 апреля 2018 года предлагается определить 126 составов уголовных проступков. За совершение уголовного проступка инициаторы законопроекта устанавливают основное наказание в виде штрафа в размере не более 3000 нмдг или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Другие изменения к УК Украины касаются некоторых особенностей, связанных с институтом уголовных проступков: подготовка к уголовному проступку не повлечет за собой уголовную ответственность, а лица, осужденные за совершение уголовного проступка, не будут иметь судимость.

В соответствии с законопроектом №7279-д к уголовным правонарушениям относятся уголовные проступки и преступления. Последние классифицируются как нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие (в отличие от предыдущей версии проекта, где деление идет на преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие).

С учетом новой классификации уголовных правонарушений авторы законодательной инициативы предусматривают внесение изменений в действующий механизм исчисления сроков досудебного расследования — часть 1 статьи 219 УПК Украины. В частности, предлагают отказаться от «привязки» дня внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований к моменту уведомления лица о подозрении в совершении проступка (сейчас для этого установлен четкий срок — шесть месяцев). Вместе с тем нормы проекта устанавливают предельный срок окончания досудебного расследования уголовных проступков — 72 часа (в действующем УПК Украины — один месяц). А также 20 суток, если подозреваемый не признает своей вины, является несовершеннолетним или в случае необходимости проведения дополнительных следственных (розыскных) действий. Максимальный срок досудебного расследования составляет один месяц и применяется в случае, если лицо, подозреваемое в совершении уголовного проступка, ходатайствует в порядке новой статьи 298-4 УПК Украины.