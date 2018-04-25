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Внеочередной съезд профсоюза адвокатов Украины избрал заместителей председателя и изменил устав

25 апреля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Внеочередной съезд Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины завершил свою работу. Решением съезда заместителями председателя профсоюза избраны адвокаты Владимир Клочков и Николай Голодняк.

Кроме того, переизбрано правление профсоюза, в его состав вошли адвокаты Анна Боряк, Лариса Величко, Олександр Вольвак, Анастасия Гурская, Александр Дроздов, Денис Ломанов, Евгений Мороз, Александр Нагорный, Татьяна Охримчук, Елена Помазановская, Иван Староста, Галина Якуба.

Также избран новый председатель ревизионной комиссии профсоюза (им стал Александр Черных) и сформирован новый состав ревкома: в него вошли адвокаты Роман Калинюк, Анна Коновалова, Ярослав Романенко, Оксана Штельмашенко.

Также утвержден отчет председателя профсоюза Надежды Коренной, внесены изменения в устав профсоюза (в частности, изменен юридический адрес организации: ул. Златоустовская, 23а) и утверждена смета профсоюза. В завершение работы съезд определил направления работы, запланировал первоочередные меры по повышению эффективности деятельности и развитию профсоюза.





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