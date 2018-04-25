Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

КС признал неконституционным предоставление Минюсту функции следствия

Конституционный Суд признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции Украины функции следствия.

Об этом говорится в решении КСУ от 24 апреля с.г. по делу по обращению бывшего уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, сообщают «Українські Новини».

«Признать не соответствующей Конституции (неконституционной) часть 6 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которой «следственные органы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», — сказано в нем.

Соответствующая норма утратит силу через три месяца — 24 июля с.г. Суд обязал парламент урегулировать норму в соответствии с Конституцией и этим решением. Решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

КСУ мотивировал свое решение тем, что из-за подчинения следственных органов службы Минюсту невозможно обеспечить соблюдение конституционных требований относительно независимости расследования преступлений, совершенных против подозреваемых и осужденных.

Суд считает, что расследование преступлений, совершенных на территории службы следственными органами Минюста, допускает злоупотребления со стороны работников пенитенциарных учреждений, ненадлежащее поведение с подозреваемыми и осужденными и сокрытие злоупотреблений и противоправных посягательств со стороны должностных лиц.

КСУ отмечает, что такая подследственность не может обеспечить эффективное расследование случаев нарушений конституционных прав человека на жизнь и уважение к его достоинству, что делает невозможным исполнение государством его главного конституционного обязательства — утверждения и обеспечения прав и свобод человека.

Как сообщали «Українські Новини», 5 января 2017 года Министерство юстиции приобрело полномочия органа следствия.