Сегодня 25 апреля 2018 года, 16:24

Приобретение недвижимости на публичных торгах физлицом-предпринимателем не всегда переводит спор в категорию хозяйственных

Как следует из позиции ВС, юрисдикционность дел об обжаловании публичных торгов определяется в зависимости от состава сторон договора

Всегда ли наличие у физического лица статуса предпринимателя переводит споры с участием таких лиц в подведомственность хозяйственных судов? Нет. Более того, не переходит в категорию хозяйственных спор, связанный с исполнением решения хозяйственного суда. В частности, об этом свидетельствует правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда, изложенная в постановлении от 21 марта 2018 года по делу №725/3212/16-ц, в котором суд решал вопрос юрисдикционности дел об обжаловании публичных торгов, победителем которых стало физическое лицо — предприниматель.

ВС обратил внимание, что приобретение имущества на публичных торгах является разновидностью договора купли-продажи, который заключается по определенной процедуре. При этом цель приобретения имущества и его дальнейшее использование не влияют на статус покупателя как физического лица и на правовую природу публичных торгов как договора купли-продажи, предусматривающего особый порядок его заключения.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что независимо от того, в какой юрисдикции рассмотрено дело, во исполнение решения которого проводились торги, определение юрисдикции в споре о признании торгов недействительными зависит от субъектного состава сторон договора, а поскольку продавцом выступает юридическое лицо, зависит и от того, кто покупатель — юридическое или физическое лицо, а также от содержания правоотношений между сторонами, которые являются гражданскими.

Таким образом, юрисдикционность дел об обжаловании публичных торгов определяется в зависимости от состава сторон договора. И если приобретателем имущества выступает физическое лицо, дело подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Ложное дело» в газете «Юридическая практика, №17 (1061) от 24 апреля 2018 года.