Сегодня 25 апреля 2018 года, 16:24

Еврокомиссия предлагает новые стандарты защиты осведомителей

Будет создана система оповещения из трех уровней, а работодателям станет сложнее уволить сотрудников-осведомителей

Европейская комиссия предложила новый закон об усилении защиты осведомителей (whistleblowers) в ЕС. Недавние скандалы, такие как Dieselgate, Luxleaks, Панамские документы или незаконное использование данных Cambridge Analytica, показывают, что осведомители могут сыграть важную роль в выявлении незаконных действий, наносящих ущерб общественным интересам и благополучию граждан. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Предложенные нормы будут гарантировать высокий уровень защиты для осведомителей, которые сообщают о нарушениях законодательства ЕС, устанавливая новые стандарты. Новый закон предусматривает установление безопасных каналов для отчетности как внутри организации, так и в государственных органах. Он также защитит осведомителей от увольнения, понижения в должности и т.д.

В частности, все компании, имеющие более чем 50 сотрудников или годовой оборот свыше 10 млн евро, должны создать внутреннюю процедуру обработки отчетов осведомителей. Новый закон будет охватывать все государственные, региональные администрации и муниципалитеты с населением более 10 000 человек.

Эти механизмы защиты должны включать четкие каналы отчетности (как внутри организации, так и за ее пределами), обеспечивающие конфиденциальность. Кроме того, следует предусмотреть систему оповещения из трех уровней, состоящую из внутренних каналов оповещения, оповещения компетентных органов (если внутренние каналы не работают или могут работать неэффективно, исходя из разумных ожиданий) и публичного оповещения (если надлежащие действия не предприняты после предоставления отчетности по другим каналам или в случае непосредственной или явной опасности для общественных интересов).

В предложении Комиссии предусмотрены обязательства по обратной связи для органов власти и компаний, которым в течение трех месяцев необходимо будет сообщать о докладах осведомителей о внутренних каналах отчетности.

Все формы возмездия (retaliation) запрещены. Если осведомитель подвергается давлению в ответ на свои действия, он должен иметь доступ к бесплатной консультации и адекватным средствам правовой защиты (например, меры по прекращению преследования на рабочем месте или предотвращению увольнения). В таких случаях бремя доказывания возлагается на организацию: работодателю необходимо доказать, что он не действует в ответ на действия осведомителя. Осведомителей также освободят от ответственности за раскрытие информации.