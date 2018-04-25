Сегодня 25 апреля 2018 года, 14:42

Для продления общего срока патентной охраны можно комбинировать объекты, на которые получают патентную охрану, — Юлия Кольченко, МЮФ Baker McKenzie

«В сфере фармацевтики очень часто патентуются вещества, комбинации вещества, а также процессы или способы, например лечения», — отметила Юлия Кольченко, координатор IP-направления киевского офиса МЮФ Baker McKenzie, в начале своей лекции на Legal High School о защите патентных прав в сфере фармацевтики.

Спикер напомнила, что в Украине не могут быть запатентованы сорта растений и породы животных, поскольку данная категория регулируется иным профильным законом.

Не патентуются также биологические процессы воссоздания растений и животных, которые не относятся к небиологическим или микробиологическим процессам.

«Объем правовой охраны, предоставляемой изобретению (полезной модели), определяется формулой изобретения (полезной модели). Толкование формулы осуществляется в рамках описания изобретения (полезной модели)», — напомнила г-жа Кольченко.

Лектор рассказала об основных видах объектов патентования в секторе фармацевтики, биотехнологий и агрохимии. В их числе — процесс (способ) получения вещества (средства), новое применение средства, фармацевтические композиции, лекарственные формы. Она также отметила, что фармацевтическая композиция и лекарственная форма, как правило, подлежат слабой патентной защите.

«Для продления общего срока патентной охраны можно комбинировать объекты, на которые получают патентную охрану», — сказала Юлия Кольченко. Например, сначала можно оформить патент на вещество и способ его получения, затем — на комбинацию веществ и фармацевтическую композицию, а уже после — на применение данного вещества либо комбинации веществ по определенному назначению. Также рассматривается возможность получения патентов на полезные модели в отношении фармацевтических форм и устройств.

Рассказала лектор и о нюансах продления срока действия патента. В соответствии с профильным законом срок действия патента на изобретение, объектом которого является лекарственное средство, средство защиты животных, средство защиты растений, если его использование требует разрешения компетентного органа, может быть продлен по ходатайству собственника этого патента на срок, равный периоду между датой подачи заявки и датой получения такого разрешения, но не более чем на пять лет. За подачу ходатайства уплачивается сбор.

Г-жа Кольченко проанализировала аспекты принудительного продления лицензии, предусмотренной Законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», при этом отметив, что такой механизм не применялся, поскольку отсутствовала соответствующая процедура, утвержденная постановлением правительства.

Но и после принятия постановления «Об утверждении Порядка предоставления Кабинетом Министров Украины разрешения на использование запатентованного изобретения (полезной модели), которое касается лекарственного средства», предусматривающего указанный механизм, примеры его применения на практике пока не появились.

Также лектор рассказала о нюансах патентных споров в сфере фармацевтики.