Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

Профсоюзы требуют вернуть норму КЗоТ о праве на соцстрахование при неуплате взносов работодателем

Федерация профсоюзов Украины инициирует изменения к Кодексу законов о труде Украины, гарантирующие работнику право на социальное страхование в полном объеме, даже если работодатель не уплачивал за него взносы. Об этом сообщается на сайте ФПУ.

С 2004 года для назначения пенсий в общеобязательном государственном пенсионном страховании страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Для получения страховых выплат в общеобязательном государственном социальном страховании страховой стаж в указанном порядке исчисляется с 2011 года.

Периоды, за которые в реестре отсутствуют данные об уплате единого социального взноса, не учитываются, и застрахованные лица теряют страховой стаж для назначения пенсий, соответственно, не учитывается заработная плата за эти периоды. Аналогично в социальном страховании: если в расчетном периоде для страховой помощи отсутствуют уплаченные за застрахованное лицо взносы, оно не получает надлежащей в полном объеме компенсации утраченного заработка в связи со страховым случаем.

«На наш взгляд, необходимо вернуть ранее действующую правовую норму статьи 254 КЗоТ Украины, отмененную в 2003 году, которая определяла, что неуплата предприятием, учреждением, организацией страховых взносов не лишает работников права на обеспечение по государственному социальному страхованию в полном объеме. Ведь вины работника в данном случае нет», — считают в Федерации.