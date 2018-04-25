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Сегодня 25 апреля 2018 года, 19:49

Апелляционный суд изменил подсудность уголовного производства в отношении председателя Госаудитслужбы

25 апреля 2018 года определением коллегии судей Судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева удовлетворено представление председателя Подольского районного суда города Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой.

Уголовное производство направлено для рассмотрения из Подольского районного суда города Киева в Соломенский районный суд города Киева.

Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины».

Как известно, г-жа Гаврилова обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368-2 («Незаконное обогащение»), статьей 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины.