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Озвучены данные о количестве боевиков, воспользовавшихся программой СБУ «Тебя ждут дома»

25 апреля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

По программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» от уголовной ответственности освобождены более 200 бывших пособников террористов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал в интервью «Фактам», отвечая на вопрос по поводу амнистии для тех, кто сотрудничал с оккупантами.

«Этот вопрос четко регулируется действующим законодательством Украины. В любом случае все будет по закону. Каждый ответит за содеянное. Однако замечу, что амнистия уже действует сейчас. Но только для тех, кто выбрал мирную жизнь и покаялся. Считаю, что эффективно работает программа СБУ «Тебя ждут дома»: от уголовной ответственности освобождены более 200 бывших боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые добровольно отказались от участия в бандформированиях», — отметил г-н Наев.

«Что касается тех, кто сотрудничал с оккупационными властями: работников «мэрий», других учреждений, журналистов, артистов и т.д., могу сказать следующее. Кто-то не смог пойти на такой шаг, а они сделали свой (надеюсь, нелегкий) выбор. В каждом случае надо будет разбираться правоохранителям. Допускаю, что последствия не будут слишком тяжелыми и не приведут к существенной дискриминации в правах, если человек не уличен в чем-то тяжком. Повторяю еще раз. Мы считаем всех жителей Донбасса гражданами Украины, которые равны перед законом и имеют равные с остальными соотечественниками права и обязанности. Если такой правовой статус их устраивает — добро пожаловать домой», — добавил он.

Отметим, программа СБУ «Тебя ждут дома» распространяется на лиц, добровольно отказавшихся от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые не принимали участия в убийствах, нападениях на предприятия и учреждения, а также которые готовы оказать содействие в раскрытии преступлений, совершенных российскими наемниками на Донбассе.

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