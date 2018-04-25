Озвучены данные о количестве боевиков, воспользовавшихся программой СБУ «Тебя ждут дома»

По программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» от уголовной ответственности освобождены более 200 бывших пособников террористов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал в интервью «Фактам», отвечая на вопрос по поводу амнистии для тех, кто сотрудничал с оккупантами.
«Этот вопрос четко регулируется действующим законодательством Украины. В любом случае все будет по закону. Каждый ответит за содеянное. Однако замечу, что амнистия уже действует сейчас. Но только для тех, кто выбрал мирную жизнь и покаялся. Считаю, что эффективно работает программа СБУ «Тебя ждут дома»: от уголовной ответственности освобождены более 200 бывших боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые добровольно отказались от участия в бандформированиях», — отметил г-н Наев.
«Что касается тех, кто сотрудничал с оккупационными властями: работников «мэрий», других учреждений, журналистов, артистов и т.д., могу сказать следующее. Кто-то не смог пойти на такой шаг, а они сделали свой (надеюсь, нелегкий) выбор. В каждом случае надо будет разбираться правоохранителям. Допускаю, что последствия не будут слишком тяжелыми и не приведут к существенной дискриминации в правах, если человек не уличен в чем-то тяжком. Повторяю еще раз. Мы считаем всех жителей Донбасса гражданами Украины, которые равны перед законом и имеют равные с остальными соотечественниками права и обязанности. Если такой правовой статус их устраивает — добро пожаловать домой», — добавил он.
Отметим, программа СБУ «Тебя ждут дома» распространяется на лиц, добровольно отказавшихся от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которые не принимали участия в убийствах, нападениях на предприятия и учреждения, а также которые готовы оказать содействие в раскрытии преступлений, совершенных российскими наемниками на Донбассе.
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