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Сегодня 25 апреля 2018 года, 18:07

Суд отстранил зампредседателя НБУ Екатерину Рожкову от должности

Дарницкий районный суд города Киева отстранил Екатерину Рожкову от исполнения обязанностей заместителя главы Национального банка Украины. Об этом свидетельствует решение суда от 26 декабря 2017 года, которое было опубликовано 30 марта в Едином реестре судебных решений, сообщает NewsOne.

Определение было вынесено в порядке обеспечения иска. Ходатайство по делу подал народный депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

На данный момент суд собирает необходимую информацию о фигурантах для принятия решения об открытии производства.

По словам народного депутата, Екатерина Рожкова совместно с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой принимала решения в НБУ в интересах банков с нарушением антикоррупционного законодательства. Речь идет о таких российских банках, как «БМ Банк» и «Внешторгбанк».