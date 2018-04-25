Сегодня 25 апреля 2018 года, 14:42

Правительство четко определило срок уведомления о рассмотрении жалоб в сфере госрегистрации

Субъект рассмотрения жалоб обязан сообщить о времени и месте рассмотрения жалобы не позднее чем за два дня до ее рассмотрения

Постановлением КМУ от 18 апреля 2018 года №286 внесен ряд изменений относительно государственной регистрации, предусмотренной Законом «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», а также Законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований». Изменения внесены в три акта КМУ.

В частности, в постановление КМУ от 25 декабря 2015 года №1128 «Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации» внесены следующие изменения: субъект рассмотрения жалоб обязан сообщить приглашенным на рассмотрение жалобы лицам о времени и месте рассмотрения жалобы не позднее чем за два дня (ранее — «своевременно») до рассмотрения жалобы по сути.

Также подавать письменные объяснения по сути жалобы, кроме субъекта обжалования, смогут и другие заинтересованные лица, указанные в жалобе или установленные согласно сведениям реестров.

В постановление КМУ от 25 декабря 2015 года №1130 «Об утверждении Порядка аккредитации субъектов государственной регистрации и мониторинга соответствия таких субъектов требованиям аккредитации» внесены изменения относительно увеличения срока принятия Министерством юстиции решения об аккредитации субъекта государственной регистрации, который не должен превышать 20 (ранее — 10) рабочих дней с момента регистрации заявления. Речь идет о таких субъектах, как коммунальные и государственные предприятия.

Также увеличен срок, по истечении которого юрлицо публичного права может повторно обращаться с заявлением об аккредитации, — до пяти месяцев с момента принятия Минюстом решения об отмене аккредитации субъекта государственной регистрации.

Аккредитованный субъект государственной регистрации обязан уведомлять Министерство юстиции об увольнении с должности государственного регистратора, смене местонахождения аккредитованного субъекта и/или места проведения государственной регистрации.

Согласно изменениям, вносимым в распоряжение КМУ от 26 октября 2016 года №789-р «О введении реализации пилотного проекта относительно информирования в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», сервисная услуга по информированию о регистрационных действиях в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество предоставляется теперь и ипотекодержателю. Он сможет получать информацию о поданных заявлениях в сфере государственной регистрации относительно объекта недвижимого имущества, который передан ему в ипотеку, а именно: о регистрационном номере, дате, и времени регистрации таких заявлений.