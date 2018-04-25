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Российские криптоактивисты будут судиться с Google, Facebook и Twitter

25 апреля 2018 года Источник:Pravo.ru

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) войдет в Международный фонд защиты прав криптоинвесторов. Прежде всего организация намерена судиться с мировыми IT-корпорациями из-за запрета на рекламу виртуальных денег. Об этом сообщает Pravo.ru со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут «Известия», фонд будет зарегистрирован в Люксембурге. Его членами станут Ассоциация венчурных компаний Южной Кореи, китайская LBTC и Евразийская ассоциация блокчейна, в которую входит и РАКИБ. Кроме того, меморандум о создании фонда подписали швейцарские InnMind и SwissCom Blockchain AG, а также Армянская ассоциация разработчиков и пользователей технологии блокчейна и Казахстанская ассоциация блокчейна и криптовалюты.

Первой задачей новой организации станет иск против Google, Facebook и Twitter. В январе 2018 года Facebook запретил рекламировать на своих площадках криптовалюты и ICO. Аналогичное ограничение в марте ввел Twitter, а с июня запрет будет действовать для сервисов Google, включая YouTube. Корпорации утверждают, что таким образом защищают своих пользователей от спекулятивных финансовых продуктов на нерегулируемых рынках.

Иски планируется адресовать менеджерам и акционерам этих компаний, которые имеют криптокошельки, поясняют в РАКИБ. По мнению ассоциации, тогда их можно будет уличить во введении запрета в целях личного обогащения. Для тяжбы выберут один из американских судов — в штате Нью-Йорк. Эксперты считают, что шансы на успех невелики: компании имеют право самостоятельно определять рекламную политику и не нарушают закон.

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