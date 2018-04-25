LHS: Об особенностях патентных споров на примере практических кейсов рассказала Виктория Сопильняк, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»

Сегодня в рамках блока «Защита, преступления и наказания в сфере IP» Школы судебной практики Legal High School слушатели ознакомятся с различными аспектами патентных споров.
Открыла день лекция партнера ПЮА «Дубинский и Ошарова» Виктории Сопильняк «Патентные споры: настоящее и будущее».
Лектор напомнила слушателям законодательное определение патента и его виды.
Наиболее простым и распространенным видом является промышленный образец. Патент может быть признан в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного промышленного образца условиям патентоспособности. По словам г-жи Сопильняк, этот вид споров является самым распространенным в этой сфере.
«Наше законодательство закрепляет формальный подход к получению патента на промышленный образец, и, как правило, новизна при выдаче патента не устанавливается» — сказала Виктория Сопильняк. Именно отсутствие «новизны» свидетельствует о несоответствии промышленного образца патентоспособности. Такая особенность украинского законодательства, по словам лектора, дает возможность для многочисленных злоупотреблений в этой сфере.
«Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала общедоступной в мире до даты подачи заявки или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета», — процитировала норму г-жа Сопильняк. В то же время она отметила, что в данной норме идет речь о мировой новизне, но ее проверка является достаточно сложной процедурой, и, естественно, в Украине она не проводится. Вместе с тем для судебного разбирательства именно фактор отсутствия новизны служит основанием для оспаривания патента.
Виктория Сопильняк проанализировала особенности «патентного троллинга» и процедуры разрешения споров. По ее словам, сегодня предусмотренные законодательством механизмы являются неэффективными, и для урегулирования этой проблемы на рассмотрение парламента подан законопроект, которым вносятся изменения в законодательные акты относительно усовершенствования правовой охраны интеллектуальной собственности. В частности, документом предлагается предусмотреть возможность обращения в Апелляционную палату с обоснованным заявлением о признании прав на промышленный образец недействительным.
По мнению лектора, такая возможность должна существенно сократить сроки рассмотрения, что приведет к более быстрому реагированию на нарушения прав. По прогнозам, законопроект в первом чтении может быть принят уже в мае с.г.
Также лектор рассказала о проблематике споров, касающихся изобретений и полезных моделей.
В завершение лекции Виктория Сопильняк представила слушателям практические кейсы относительно защиты прав на эти объекты интеллектуальной собственности.
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