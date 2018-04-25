Сегодня 25 апреля 2018 года, 14:41

Стали известны условия готовящегося в ЕС контракта «Реформы ради инвестиций»

Европейский Союз разрабатывает для Украины новую программу привлечения инвестиций под названием «Реформы ради инвестиций» (Reform Contract for Investment).

Об этом говорится в статье еврокомиссара по политике соседства и переговоров по расширению ЕС Иоганнеса Гана на сайте «Европейской правды».

В рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (50 млн евро), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и наконец — для инвестирования в реальный сектор экономики.

«В масштабах Украины эта сумма не кажется слишком большой. Однако при условии разумного использования это позволит привлечь до 1,6 млрд гривен (500 млн евро) частных инвестиций», — отмечает Ган.

Выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает следующие шаги: обеспечит независимое регулирование в энергетике и полноценную работу членов НКРЭКП, утверждение бизнес-омбудсмена и отмену е-декларирования для антикоррупционных активистов.